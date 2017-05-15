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Делегация ветеранов и молодежи из Калининграда 17-18 мая посетит Минск и Минскую область

16.05.2017 16:56 — Новости регионов | БелТА  
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16 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Делегация ветеранов и молодежи из Калининграда 17-18 мая посетит Минск и Минскую область, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

Патриотическая акция "Поезд памяти" собрала 450 человек. В составе группы - молодежные активисты, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, представители администрации Калининградской области.

Гости побывают в музее истории Великой Отечественной войны, возложат цветы к стеле "Минск - город-герой". Ребята встретятся с учениками столичных гимназии №28, средней школы №120, Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района "Зорка", учащимися профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта им.Е.П.Юшкевича, чтобы найти единомышленников для совместных патриотических проектов. Также в программе - посещение историко-культурного комплекса "Линия Сталина", мемориального комплекса "Хатынь", Кургана Славы, концерт в Доме кино.

До этого группа ознакомилась с достопримечательностями Брянска.

Патриотическая акция "Поезд памяти" проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За десять лет более 3,9 тыс. калининградцев стали ее участниками, посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск и Волгоград.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Патриотическая акция "Поезд памяти" собрала 450 человек. В составе группы - молодежные активисты, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн,...

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