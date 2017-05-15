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Новую модель реабилитации людей с проблемами психического здоровья развивают в Гродно

16.05.2017 17:50 — Новости регионов | БелТА  
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16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открыли клубный дом для реабилитации людей с проблемами психического здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненский клубный дом "Новые горизонты" разместился в арендованном помещении по ул.Лиможа, 26. Он представляет собой новую модель социальной реабилитации, или службу социальной помощи людям с психическими заболеваниями. Специалисты клубного дома помогают им восстанавливать уверенность в своих силах, развивать социальные контакты и навыки, необходимые для активного участия в жизни общества и трудовой деятельности, преодолевать стигмы, занимаются информационной работой. До этого психологическо-социальная помощь такой категории граждан оказывалась в основном медиками - на базе центра "Психиатрия-наркология".

Гродненский клубный дом уже с февраля работал в тестовом режиме, его посещали 7 человек. Это люди от 18 лет, столкнувшиеся с проблемами психического здоровья, их родственники. С каждым работает психолог, социальный работник. В клубный дом они могут приходить в обычное рабочее время. "Работники клуба организуют также досуговую программу, проводят творческие мастер-классы, вместе посещают музеи и выставки, ходят на экскурсии. Например, планируется развивать так называемое промежуточное трудоустройство, когда клубный дом заключает контракты с учреждениями, которые предоставляют рабочее место для таких людей. Если в какой-то день по причине болезни человек на работу выйти не сможет, вместо него выйдет наш сотрудник. Специалист также поможет посетителю в кризисной ситуации, навестит в больнице, купит лекарства", - сказала руководитель гродненского клубного дома Марина Боровик.

Идея создания такой модели социальной помощи в Беларуси родилась у ОО "Белорусская ассоциация социальных работников", подобные действуют в 34 странах. "Гродно стал четвертым городом Беларуси, где появился клубный дом, после Минска, Бреста и Витебска. Опыт предыдущих очень хорошо себя зарекомендовал. Есть потребности и планы по распространению этого опыта социальной реабилитации в других городах", - отметила исполнительный директор Белорусской ассоциации социальных работников Елена Станиславчик.

Гродненский клубный дом открыт в Гродно как проект общественной организации "Белорусская ассоциация социальных работников" и паритетного социального психиатрического центра и клубного дома "Ласточкино гнездо" из немецкого Мюнхена при поддержке фонда "Акция - человек" (Германия).

Модель клубного дома ежегодно пересматривается специалистами во всем мире, она признается одной из самых эффективных в плане экономии государственных средств. У 60% посетителей таких клубов на треть снижается продолжительность лечения в стационарах.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Гродненский клубный дом уже с февраля работал в тестовом режиме, его посещали 7 человек. Это люди от 18 лет, столкнувшиеся с проблемами психического здоровья, их...

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