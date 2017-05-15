Новый экомаршрут свяжет родники Пинского Полесья

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый экомаршрут свяжет родники Пинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор проекта "Сохраним родники Пинского Полесья", председатель гуманитарно-просветительского общественного объединения "Содружество Полесья" Дмитрий Кисель.

По его словам, реализация проекта уже началась. В Пинском районе насчитывается более 10 родников, на первом этапе усилия планируется сосредоточить на пяти из них. С мая по октябрь будут выполнены работы по их благоустройству, созданы условия для беспрепятственного доступа к родникам всех категорий граждан. В частности, по вопросам создания безбарьерной среды пройдут консультации с местной организацией инвалидов-колясочников. В последующем будет разработан экомаршрут, который свяжет между собой все эти памятники природы местного значения. Также они будут включены в другие туристические маршруты Пинского района.

"До конца месяца мы должны утвердить список объектов в Пинском райисполкоме. При выборе будем опираться на исторические справки. В принципе, у каждого родника должна быть своя красивая история, легенда. Кроме того, важны свойства родниковой воды. Например, в православном приходе деревни Охово местный родник считается чудотворным. В деревне Вылазы в свое время был такой объект, как колодец королевы Боны Сфорцы. Обсудим целесообразность его возрождения", - рассказал Дмитрий Кисель. Он выразил уверенность, что новый туристический маршрут будет способствовать развитию эко- и агротуризма в Пинском районе.

Проект "Сохраним родники Пинского Полесья" - лишь одна из многих инициатив вновь созданного ГПОО "Содружество Полесья". Реализовывается он при содействии Пинского райисполкома и поддержке посольства США. В планах общественного объединения на этот год также разработка проекта по сохранению и благоустройству парка в деревне Поречье в честь 150-летия его основателя Романа Скирмунта, памятные мероприятия, посвященные американке Луизе Арнер Бойд, совершившей в конце 30-х годов прошлого века экспедицию по Полесью, и другие проекты.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение "Содружество Полесья" образовано на базе информационно-просветительского учреждения институционального развития и зарегистрировано главным управлением юстиции Брестского облисполкома 12 мая 2017 года.-0-