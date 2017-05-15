На днях аквапарк будет праздновать свой третий день рождения. Первых гостей он принял в 2014 году, и с тех пор "Лебяжий" посетили около двух миллионов человек. Как отметит аквапарк свой Happy Birthday, какие водные развлечения наиболее привлекательны для минчан и гостей столицы разных возрастов и каких новинок ожидать в предстоящем летнем сезоне, корреспонденты БЕЛТА узнали первыми. Гидом для нас стала PR-менеджер Надежда Макареня.

Для тех, кто еще ни разу не был в аквапарке "Лебяжий", поясним: он разделен на две аквазоны: закрытую и открытую. Первая работает круглогодично, вторая принимает посетителей, когда за окном от 25 градусов тепла. Сейчас территорию открытой аквазоны готовят к новому летнему сезону. Ожидается, что она начнет действовать в конце мая - начале июня.

Всего на территории аквапарка расположено 11 горок: семь из них внутри центра, четыре - снаружи. Несколько горок, а также один из бассейнов имеют выход в открытую зону и работают даже зимой.

Самая экстремальная горка в закрытой зоне - это, пожалуй, "Крыло". По словам Надежды, именно здесь можно испытать максимально яркие эмоции. За счет крутого угла падения человек несколько секунд находится в свободном полете, да так, что сердце из груди выскакивает. Уж действительно развлечение для экстремалов! Кататься можно как на двойных тюбингах, так и на одиночных.

Еще одно развлечение - волновой бассейн. Здесь можно дождаться настоящего морского прилива, посидеть на берегу, покачаться на волнах.

"Дождевой грот" перенесет в дикий тропический лес. Здесь предусмотрено семь уровней подачи воды: человек может попасть и под легкий летний дождик, и под ураган с молниями и громом. Атмосферу реалистичности обеспечат звуковые и световые спецэффекты.

В "Лебяжьем" работают единственные в Беларуси серфинг-тренажеры Flowrider. Они предназначены для одиночного катания на серфборде по поверхности искусственной волны с низким гребнем. Максимальная высота волны - 1,2 м. Здесь работают профессиональные тренеры, в свое время победившие на российском чемпионате по серфингу. Практически все занятия проходят под их руководством. Говорят, что даже маленькие дети от 7 лет (а взрослые тем более) уже через 15 минут первого занятия могут стоять на доске и скользить по волне.

На радость малышам в аквапарке есть два детских водных городка. За безопасность своих детей родители могут быть спокойны. По их просьбе на кассах бесплатно выдают детские жилеты и плавательные нарукавники. Более того, на маленьких посетителей дополнительно надевают браслет безопасности. Если ребенок под водой находится более 30 секунд, спасателям тут же подается сигнал. К слову, в аквапарке работают только опытные спасатели. Каждый из них прошел отбор, в том числе психологическое тестирование.

В детском бассейне достаточно мелко, да и температура воды на пару градусов выше, чем во взрослом, - 30 градусов. Каждую субботу здесь проходит baby dance. В течение 30 минут для детей дошкольного возраста аниматоры придумывают всевозможные развлечения: конкурсы, игры, дискотеки. За дополнительную стоимость можно устроить своему ребенку эксклюзивный день рождения: выбрать развлекательную программу на свой вкус, костюм аниматора.

В 2016 году на территории открытой аквазоны начал работать SPA-пляж, правда, в тестовом режиме. В этом году планируется его официальное открытие, дата зависит только от погоды. На посещение SPA-пляжа установлено возрастное ограничение - с 18 лет. Вокруг бассейна разместят около 70 шезлонгов с видом на водохранилище Дрозды и лесной массив.

SPA-зона аквапарка находится на первом этаже и включает в себя семь видов бань и саун: финскую парную, русскую парную, турецкий хамам. Также есть холодная купель и отдельный бассейн. Есть в аквапарке и японская баня фурако, расположенная на открытой площадке. Температура воды здесь 30 градусов, поэтому окунуться можно и зимой.

На каждом из четырех уровней аквапарка сосредоточены всевозможные услуги. Накупавшись вдоволь, можно подняться в ресторан быстрого питания. Маленькие посетители придут в восторг от семейного развлекательного центра - здесь есть детские игровые автоматы и карусели. На нулевом уровне разместилась "космическая станция" - 7D-аттракцион. И взрослые, и дети, сев в четырехместный вагончик, могут почувствовать себя спасителями планеты. Приключение длится около 15 минут, а по итогу можно получить фото.

На верхнем уровне - крупнейший в Беларуси фитнес-клуб Pride Fitness House, его площадь 630 кв.м. Отдельного внимания заслуживает планировка: из окон открываются прекрасные виды на водохранилище и лес, а при тренировках нет ощущения монотонности процесса, как порой это бывает в обычных залах.

В субботу, 20 мая, по случаю дня рождения аквапарк устраивает развлекательную программу: танцевальные мини-флешмобы, конкурсы, розыгрыши призов, фотосессии. "Каждый, кто придет в этот день в аквапарк, сможет окунуться в праздничную атмосферу, - заверяет Надежда Макареня. - Это будет мини-праздник, чтобы люди почувствовали, что в этот день мы именинники".

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

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