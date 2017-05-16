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"Слуцкі кірмаш" предлагает товары по ценам производителей
17.05.2017 07:24 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке сегодня открывается XIV Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Слуцкі кірмаш", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Виталий Жук.
Мероприятие развернется в городском Молодежном центре (ул. Ленина, 158). Она станет крупнейшей среди аналогичных мероприятий, которые уже прошли в городах Минской области с начало года. "Зарегистрировались 50 экспонентов, среди которых предприятия-производители, индивидуальные предприниматели из разных регионов Беларуси. В числе участников такие крупные предприятия, как "Красносельскстройматериалы", "Слуцкий уксусный завод", - рассказал Виталий Жук.
На выставке-ярмарке будут представлены продукты питания, одежда, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, мед, специи и другие товары. Традиционно покупатели смогут приобрести их по ценам производителей. Свои услуги предложат и страховые компании.
"Слуцкi кiрмаш" завершится 20 мая. Ее организаторами выступают Минское отделение БелТПП и Слуцкий райисполком.
В план республиканских выставок-ярмарок в городах Минской области на 2017 год включено 17 мероприятий, причем по сравнению с прошлым годом произошло расширение их географии. Новые центры ярмарочных мероприятий: Вилейка, Воложин, Клецк, Любань, Марьина Горка, Смолевичи, Старые Дороги, Столбцы. Продолжается проведение республиканских ярмарок в Борисове, Дзержинске, Жодино, Молодечно, Солигорске, Слуцке. В соответствии с планом Минского отделения БелТПП следующей универсальной республиканской выставкой-ярмаркой в Минской области будет "Стаўбцоўскi кiрмаш", намеченный на 31 мая - 3 июня.-0-
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Мероприятие развернется в городском Молодежном центре (ул. Ленина, 158). Она станет крупнейшей среди аналогичных мероприятий, которые уже прошли в городах Минской...
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