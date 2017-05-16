|
Продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня
17.05.2017 07:44 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня. Это закреплено решением Минского городского исполнительного комитета №1306 от 20 апреля 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на
С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня на территории Минска будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. Эта мера принимается в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Кроме того, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% на территории Минска не осуществляется в торговых объектах с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня.
Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% на территории Минска не осуществляется в торговых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии