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Продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня

17.05.2017 07:44 — Новости регионов | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня. Это закреплено решением Минского городского исполнительного комитета №1306 от 20 апреля 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня на территории Минска будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. Эта мера принимается в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Кроме того, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% на территории Минска не осуществляется в торговых объектах с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня.

Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% на территории Минска не осуществляется в торговых...

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