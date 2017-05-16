17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Брестский" с 19 по 21 мая пройдет военно-спортивная патриотическая игра "Противостояние", сообщил корреспонденту БЕЛТА старший офицер идеологической работы гвардии майор 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады Михаил Садыков.

В состязании примут участие семь команд, в состав которых входит по 20 человек. Они являются работниками финансовых структур Беларуси - банкиры, финансисты, IT-специалисты. По условиям игры в стиле military жить на протяжении трех дней им придется по строгому армейскому уставу. Временным домом на это время станет полевой лагерь, который развернется на полигоне "Брестский". "Наши солдаты начальную военную подготовку постигают за полтора месяца. Участникам представится возможность за три дня на собственном опыте прочувствовать нелегкую жизнь воинов десантно-штурмовой бригады", - отметил Михаил Садыков.

Открытие соревнований состоится 19 мая. Участников познакомят с образцами вооружения, форменной одеждой, боевой и специальной техникой, бытовыми условиями военнослужащих 38-й бригады. Ближе к вечеру профессионалы проведут для "новобранцев" обучающие занятия. Полученные навыки команды смогут применить уже на следующий день. За каждое выполненное правильно упражнение будут начисляться очки. Основная нагрузка во время состязаний ляжет на плечи группы из пяти бойцов. Им предстоит вести стрельбу из автомата, пистолета, снайперской винтовки, преодолевать полосу разведчика. Остальные коллеги будут поддерживать боевой дух товарищей и также зарабатывать баллы в общую копилку. Для болельщиков приготовлены другие испытания: полоса препятствий, перетягивание каната, разборка-сборка автомата, толкание БТР.

Третий день "Противостояния" начнется на рассвете по тревоге. Игроков ожидают непростые задания, среди которых ориентирование на местности, транспортировка раненого и форсирование водной преграды. По возвращении в лагерь жюри подведет итоги военно-спортивной борьбы. Победу одержит набравшая наибольшее количество очков команда.-0-

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