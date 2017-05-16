17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. школьников Брестской области пополнили в мае ряды пионерской организации, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областного совета ОО "БРПО" Светлана Мирчук.

В преддверии Дня пионерской дружбы и 95-летия пионерского движения в регионе проходят торжественные линейки, на которых почетные гости - ветераны, педагоги, активисты БРСМ - повязывают юным гражданам страны красно-зеленые галстуки. Самый массовый прием в пионеры состоялся на мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", во время которого в дружную пионерскую семью влились более 500 ребят из Бреста, Брестского и Малоритского районов.

Также в эти дни повсеместно проходят праздничные мероприятия, большие пионерские сборы, посвященные юбилею самой массовой детской организации. Почти 400 мальчиков и девочек соберутся сегодня в Бресте на областной фестиваль детских и молодежных объединений "Дружба без границ". Участниками фестиваля станут представители лучших пионерских дружин, пионеры-лидеры, активисты движения. Свою деятельность также презентуют БРСМ, клубы ЮНЕСКО, гайды, скауты.

Фестиваль пройдет на площадках областного центра молодежного творчества. В программе запланированы тренинги, мастер-классы, конкурсы, игры на свежем воздухе. Так, для самых юных участников праздника будет организована спортивно-патриотическая игра "Зарничка". Состоятся показательные выступления брестских десантников, представителей МЧС и МВД. Фестиваль завершится большим флешмобом, во время которого участника станцуют под "Пионерский марш".

На начало года пионерская организация Брестской области насчитывала в своих рядах свыше 95 тыс. учащихся, в школах региона создано 499 пионерских дружин.-0-

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