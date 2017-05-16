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Форум "Доступный труд и занятость для людей с инвалидностью" соберет в Витебске участников из пяти стран

17.05.2017 08:08 — Новости регионов | БелТА  
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17 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Интеграционный форум "Доступный труд и занятость для людей с инвалидностью" пройдет 17-18 мая в Витебске и соберет более 240 участников из пяти стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской общественной организации "Мир без границ".

Мероприятие входит в программу V Недели доступности, инициатором проведения которой является Офис по правам людей с инвалидностью. "В форуме примут участие представители бизнеса, эксперты белорусских и международных организаций, представители государственных структур, а также непосредственно заинтересованная сторона - люди с инвалидностью. Мы ожидаем более 240 человек из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Казахстана. На пленарном заседании и в работе секций будут всесторонне рассмотрены вопросы занятости целевой категории, а также роль социального предпринимательства в решении проблем трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. В том числе будет широко представлен опыт Витебской области", - пояснила руководитель центра развития предпринимательской активности людей с инвалидностью "Узел" БОО "Мир без границ" Вероника Герасимова.

Площадкой форума будет областной Дворец спорта, где учреждения и организации региона презентуют свою деятельность, возможности ведения бизнеса, ремесленничества и самозанятости, а эксперты поделятся информацией о мировой практике в этой области. Стимулом для людей с инвалидностью станут успешные примеры трудоустройства таких же, как они. В частности, председатель правления областной организации ОО "БелТИЗ" расскажет о занятости незрячих и слабовидящих. Институт IT и бизнес-администрирования поделится опытом по обучению и трудоустройству людей с инвалидностью. Свои презентации покажут площадки по поиску работы, профессиональному обучению и подготовке, а также профориентации этой категории граждан.

Организатором мероприятия выступает центр "Узел" в партнерстве с комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома и просветительским правозащитным учреждением "Офис по правам людей с инвалидностью" при финансировании Фонда демократии ООН.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Мероприятие входит в программу V Недели доступности, инициатором проведения которой является Офис по правам людей с инвалидностью.

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