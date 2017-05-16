Итоги конкурса Social Weekend подведут в Минске 18 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги конкурса социальных проектов Social Weekend подведут в Минске 18 мая, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На суд жюри будет представлено 14 инициатив, лучшие из них получат поддержку со стороны меценатов. Всего же было подано 38 заявок в различных категориях. Проекты направлены на помощь тяжелобольным и особенным детям, людям с инвалидностью, пропаганду здорового образа жизни, улучшение городской среды, взаимоотношений между детьми и родителями. Также на победу претендовали идеи в сферах культуры и искусства, образования.

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел 20 июня 2013 года. Сумма финансовой помощи, оказанной меценатами конкурсантам, превышает в эквиваленте $140 тыс.

Прием заявок на девятый республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend осуществлялся с 16 января по 28 февраля. Участвовать в конкурсе мог любой желающий. Проекты прошли народное голосование и дополнительно отбирались экспертами.-0-