В Гродно начинаются сезонные отключения горячей воды

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17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 17 мая начинаются сезонные отключения горячей воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго".

Согласно решению горисполкома, для ремонта тепловых сетей в разных частях областного центра с 17 мая по 25 июля будет отключаться горячая вода. Традиционно город разбит на зоны, в которых отключения пройдут поэтапно. Первыми со временными неудобствами столкнутся жители микрорайона Девятовка, а также жители домов в районе улиц Мендлеева, Щорса и Пролетарская.

С 17 по 30 мая горячая вода будет отсутствовать в районе улиц

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Артема, Белые Росы,

Белуша (№18а,20А),

Брикеля, Буденного (№9,11,13,37А,41,42),

Горького (№89А,91А),

2-ой пер. Дзержинского,

Дзержинского (от №23 и более по нечетной стороне, от №54 и более по четной стороне),

Дубко,

Господарчая (кроме №19,23,29,34),

Железнодорожная,

пер. Железнодорожный,

Заслонова,

Захарова (от №26 и более по четной стороне, от №25 и более по нечетной стороне),

Куйбышева,

Курчатова (№1, 1А, от №43 и более по нечетной стороне, от №26 и более по четной стороне),

Костюшко,

Комбайнерская (№13),

пр. Космонавтов (нечетная сторона, кроме №81,81А,83), четная сторона №2-10Б,60/2,60/3,60/6),

Красноармейская,

Я.Коласа(№1),

Лидская (№1,5),

Лиможа,

Малыщинская,

Менделеева,

Полесский парк,

пер. Пороховой (№3),

Пролетарская,

Пушкина (от №29 по №37 по нечетной стороне),

Озерское шоссе,

Обухова,

17 Сентября (от №44А по №58 по четной стороне),

Тавлая,

Терешковой,

Тимирязева (кроме №2,8,10/1, №11- старый зоопарк),

пер.Тимирязева, Щорса (кроме №25-49 по нечетной стороне).

Второй этап отключения горячей воды затронет с 7 по 20 июня занеманскую часть Гродно: микрорайоны Вишневец, Ольшанка, Фолюш, Принеманский и Южный. Кроме того, в этот период горячее водоснабжение будет отключено в центральной и принеманской частях города, а также в районе промзоны "Аульс". С 12 по 25 июля горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах Форты, Переселка, районе ул. Пушкина. Также будут отключены от горячей воды часть центра Гродно и урочище Пышки.

Как отметили специалисты, потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить надежное отключение систем отопления, водоподогревателей и калориферов, принять исчерпывающие меры по предупреждению их разрывов, аварий, затоплений на весь указанный период.

В период испытаний и ремонта горячая вода будет отключена в указанные сроки. Потребителям тепловой энергии в этот период необходимо произвести ремонт, промывку и опрессовку наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, узлов управления, ЦТП, внутренних систем отопления, водоподогревателей в сроки, соответствующие времени отключения тепловых сетей зоны, с последующим предъявлением их для проверки готовности Гродненским тепловым сетям и инспекции энергонадзора. Ремонт, замену и открытие задвижек в тепловых сетях и входных задвижек тепловых узлов в этот период, снятие установленных пломб необходимо производить по согласованию с Гродненскими теплосетями. Организациям и учреждениям, планирующим подключение объектов к действующим тепловым сетям, необходимо согласовать документацию и место врезки за неделю до отключения тепловых сетей соответствующей зоны с Гродненскими тепловыми сетями.

Врезка в действующие теплосети производится только в неотопительный период. При повреждении тепловых сетей во время испытаний сроки устранения неисправностей будут уточняться. Справки по телефонам: (0152) 41-04-35, 54-89-07, 79-28-40.-0-