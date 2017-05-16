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В Гродно начинаются сезонные отключения горячей воды
17.05.2017 08:19 — | БелТА
Фото из архива
17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 17 мая начинаются сезонные отключения горячей воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго".
Согласно решению горисполкома, для ремонта тепловых сетей в разных частях областного центра с 17 мая по 25 июля будет отключаться горячая вода. Традиционно город разбит на зоны, в которых отключения пройдут поэтапно. Первыми со временными неудобствами столкнутся жители микрорайона Девятовка, а также жители домов в районе улиц Мендлеева, Щорса и Пролетарская.
С 17 по 30 мая горячая вода будет отсутствовать в районе улиц
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Куйбышева,
Курчатова (№1, 1А, от №43 и более по нечетной стороне, от №26 и более по четной стороне),
Костюшко,
Комбайнерская (№13),
пр. Космонавтов (нечетная сторона, кроме №81,81А,83), четная сторона №2-10Б,60/2,60/3,60/6),
Красноармейская,
Я.Коласа(№1),
Лидская (№1,5),
Лиможа,
Малыщинская,
Менделеева,
Полесский парк,
пер. Пороховой (№3),
Пролетарская,
Пушкина (от №29 по №37 по нечетной стороне),
Озерское шоссе,
Обухова,
17 Сентября (от №44А по №58 по четной стороне),
Тавлая,
Терешковой,
Тимирязева (кроме №2,8,10/1, №11- старый зоопарк),
пер.Тимирязева, Щорса (кроме №25-49 по нечетной стороне).
Второй этап отключения горячей воды затронет с 7 по 20 июня занеманскую часть Гродно: микрорайоны Вишневец, Ольшанка, Фолюш, Принеманский и Южный. Кроме того, в этот период горячее водоснабжение будет отключено в центральной и принеманской частях города, а также в районе промзоны "Аульс". С 12 по 25 июля горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах Форты, Переселка, районе ул. Пушкина. Также будут отключены от горячей воды часть центра Гродно и урочище Пышки.
Как отметили специалисты, потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить надежное отключение систем отопления, водоподогревателей и калориферов, принять исчерпывающие меры по предупреждению их разрывов, аварий, затоплений на весь указанный период.
В период испытаний и ремонта горячая вода будет отключена в указанные сроки. Потребителям тепловой энергии в этот период необходимо произвести ремонт, промывку и опрессовку наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, узлов управления, ЦТП, внутренних систем отопления, водоподогревателей в сроки, соответствующие времени отключения тепловых сетей зоны, с последующим предъявлением их для проверки готовности Гродненским тепловым сетям и инспекции энергонадзора. Ремонт, замену и открытие задвижек в тепловых сетях и входных задвижек тепловых узлов в этот период, снятие установленных пломб необходимо производить по согласованию с Гродненскими теплосетями. Организациям и учреждениям, планирующим подключение объектов к действующим тепловым сетям, необходимо согласовать документацию и место врезки за неделю до отключения тепловых сетей соответствующей зоны с Гродненскими тепловыми сетями.
Врезка в действующие теплосети производится только в неотопительный период. При повреждении тепловых сетей во время испытаний сроки устранения неисправностей будут уточняться. Справки по телефонам: (0152) 41-04-35, 54-89-07, 79-28-40.-0-
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Согласно решению горисполкома, для ремонта тепловых сетей в разных частях областного центра с 17 мая по 25 июля будет отключаться горячая вода. Традиционно город...
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