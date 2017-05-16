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Минская региональная таможня увеличила на 25% перечисления в бюджет за I квартал

17.05.2017 10:13 — Новости регионов | БелТА  
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Минская региональная таможня увеличила на 25% перечисления в бюджет за I квартал

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня увеличила на 25% перечисления в бюджет за I квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Всего за три месяца текущего года Минской региональной таможней перечислено в бюджет страны около Br975 млн. Плановое задание по перечислению таможенных платежей выполнено на 107%. Доля Минской региональной таможни в общей сумме доходов таможенных органов Беларуси в I квартале достигла 59 %.

Наибольший удельный вес в общем поступлении доходов от деятельности таможни приходится на НДС - 49%, вывозные таможенные пошлины - 31% и ввозные таможенные пошлины - 18%.

Минская региональная таможня в первую очередь контролирует перемещение больших объемов товаров и транспортных средств юридическими лицами - крупными плательщиками таможенных платежей. За период январь-март 2017 года в таможне зарегистрировано более 110 тыс. деклараций. Это на 30% больше, чем за I квартал 2016 года.

Декларирование товаров в Минской региональной таможне осуществляет около 13 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. При этом около 97% деклараций на товары подаются в электронном виде. Ежедневно таможенную очистку в Минской региональной таможне проходят свыше 1 тыс. товарных партий иностранных товаров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за три месяца текущего года Минской региональной таможней перечислено в бюджет страны около Br975 млн. Плановое задание по перечислению таможенных платежей...

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