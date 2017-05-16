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Первые загородные лагеря Минска примут детей на оздоровление 27 мая

17.05.2017 10:40 — Новости регионов | БелТА  
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Первые загородные лагеря Минска примут детей на оздоровление 27 мая
Фото из архива

17 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Первые загородные лагеря Минска примут детей на оздоровление 27 мая, сообщила журналистам заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже в конце мая откроют двери три лагеря, где в летний период организуют пять смен: "Зеленый Бор", "Спутник" и "Огонек".

Всего запланирована работа 32 стационарных загородных оздоровительных лагерей. Средняя цена путевки в них составит Br490. Для удешевления стоимости предусмотрены дотации из бюджета.

На подготовку объектов к сезону из городского бюджета выделено Br700 тыс., из средств республиканского бюджета - Br145 тыс. Кроме того, на укрепление материально-технической базы пойдет часть средств, заработанных во время субботника (не менее Br700 тыс.). Затраты собственников на организацию летнего отдыха - около Br2 млн.

Все лагеря начнут работу до 7 июня, их подготовку и приемку планируется завершить до конца мая. "Один из лагерей уже получил все необходимые документы для начала работы", - отметила Ирина Соловьева.

Всего на летних каникулах в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 66,2 тыс. юных минчан, в том числе в лагерях с дневным пребыванием - около 30 тыс. детей.

В столице сделано немало для сохранения и совершенствования системы летнего оздоровления школьников. Ежегодно загородные лагеря столицы признаются победителями республиканского смотра-конкурса в различных номинациях. Вместе с тем на некоторых объектах требуется ремонт, благоустройство территории и спортивных площадок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Уже в конце мая откроют двери три лагеря, где в летний период организуют пять смен: "Зеленый Бор", "Спутник" и "Огонек".

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