Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях Минска будет доступна онлайн

17 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях будет доступна онлайн, сообщила журналистам заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева, передает корреспондент БЕЛТА.

Актуальные данные к началу летнего сезона разместят на интернет-странице представительства на информационном ресурсе Мингорисполкома. Традиционно наибольшим спросом пользуются вторая и третья смены, на них практически все путевки распроданы. А вот на первую и четвертую смену у родителей еще есть возможность оправить ребенка.

Всего запланирована работа 32 стационарных загородных оздоровительных лагерей почти на 8,3 тыс. мест в смену. Смены будут длиться от 18 до 21 дня.

"Средняя цена путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием - Br490, в одни лагеря дешевле, в другие дороже. Для удешевления стоимости для детей работников бюджетных организаций коммунальной собственности предусмотрены дотации в расчете до Br86 на одну путевку. Ежегодно осуществляется контроль за ценообразованием, в цену не включается прибыль, а только затраты на содержание", - отметила Ирина Соловьева.

Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь - Br120 (родительская доплата Br38), в 9-дневный палаточный лагерь - Br112 (со спортивным уклоном - Br165). За оздоровление в лагере с дневным пребыванием продолжительностью 18 дней на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования необходимо заплатить около Br92. Родительская доплата в зависимости от возрастных групп составляет от Br12 до Br28. Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием обойдутся в Br100 (родительская доплата - Br20).

Размеры дотаций на удешевление путевок - Br175 в лагеря с круглосуточным пребыванием на 18 дней, Br196 в спортивно-оздоровительные лагеря.

"В соответствии с законодательством родитель оплачивает не менее 10% стоимости путевки, размер дотации - не более 40%", - отметила Ирина Соловьева.

Три загородных оздоровительных лагеря, где в летний период организуют пять смен, ("Зеленый Бор", "Спутник" и "Огонек") откроются уже 27 мая. В четырехсменном режиме будут функционировать 27 лагерей, остальные - в три смены.

Из функционировавших ранее лагерей в текущем году не предусмотрена работа двух - "Купалинки" и "Белых рос". Последний передан для размещения учащихся специализированного лицея МВД на период проведения ремонтно-строительных работ в основном здании. В первом случае объект не сможет отрыться из-за возникших финансовых трудностей у собственников. Вместо него детей на оздоровление примет новый лагерь "На росстанях" (на базе филиала санатория "Спутник") на 100 койко-мест в смену. В некоторых лагерях предусмотрены дополнительные смены.

Всего на летних каникулах в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 66,2 тыс. юных минчан, в том числе в лагерях с дневным пребыванием - около 30 тыс. детей. Свыше 22 тыс. смогут поехать в лагеря по профилю - спортивные, туристические, военно-патриотические. Будет организовано свыше 60 лагерей труда и отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием.-0-