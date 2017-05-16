Более 4 тыс. минских школьников планируется трудоустроить на временные работы

17 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Более 4 тыс. минских школьников планируется трудоустроить в 2017 году на временные работы, сообщила журналистам заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Виктория Усович, передает корреспондент БЕЛТА.

Временная занятость учащейся молодежи в Минске организована на 186 объектах. Из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на эти цели направляется Br924 тыс., из бюджета Минска - Br130 тыс. В первую очередь работу молодым людям предоставляют учреждения общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, а также восемь коммунальных организаций.

"Учитывая ситуацию на рынке труда в последние годы, когда снизилось количество вакансий для неквалифицированных работников, финансирование данного направления ежегодно увеличивается. В первую очередь уделяется внимание трудоустройству молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах города, а также подростков, находящихся на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, в социально опасном положении. Временная занятость обеспечивается на протяжении всего года, максимальное количество детей трудоустраивается в летний период. В I квартале трудоустроено свыше 30 детей", - отметила Виктория Усович.

Кроме того, формируется банк вакансий для учащейся и студенческой молодежи. По данным на 1 мая, о возможности трудоустройства в летний период заявили 15 организаций с предоставлением 265 рабочих мест. Перечень нанимателей будет ежемесячно обновляться. Желающие найти работу могут обратиться в районные отделы трудоустройства.

Продолжительность рабочего дня для детей в возрасте 14-16 лет не должна превышать 4 часа 36 минут, в возрасте 17-18 лет - семь часов. Заработок школьников зависит от фактически отработанного времени и объема выполненных работ. Уровень оплаты труда по вакансиям, финансируемым за счет бюджетных средств, составляет не более размера минимальной заработной платы (с 1 января 2017 года Br265). Наниматели, как правило, дают возможность молодежи заработать от Br265 до Br500 в месяц.-0-