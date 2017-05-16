Вопросы жилья преобладали на приеме граждан Шапиро в Миноблисполкоме

Семен Шапиро. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемные вопросы жилья и землепользования преобладали сегодня на личном приеме граждан, который провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, на прием к руководителю Минской области обратился житель агрогородка Лесной, который попросил помощи в решении вопроса с приобретением жилого дома для его семьи из семи человек, проживающей сейчас в однокомнатной квартире. В силу разных причин ее нет в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава семьи готов продать имеющуюся жилплощадь. По его словам, он уже подобрал приемлемый вариант для расширения - это жилой дом площадью 80 кв. м. Проблема заключается в нехватке финансовых средств для его приобретения. Представители Минского райисполкома и комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома знакомы со сложившейся с ситуацией. В Минской области это единственная многодетная семья, которая проживает в однокомнатной квартире и объективно нуждается в переезде. В целом в Минском районе 93 многодетные семьи состоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рассматриваемом случае семья сейчас не может претендовать на выделение льготного кредита по списку очередников. Семен Шапиро отметил, что оставлять эту проблему неразрешенной нельзя, и дал поручение в двухнедельный срок комитету по архитектуре и строительству, юристам внести предложение, как помочь этим людям.

Ряд проблемных жилищных вопросов подняли представители ЖСПК. Так, руководитель ЖСПК "Гаспадар-205" (агрогородок Михановичи) ходатайствовала об оказании содействия по вводу в эксплуатацию двух 40-квартирных жилых домов. По ее словам, эта процедура не завершается более года, а новостройки уже подвергались капитальному ремонту. Застройщик домов был лишен лицензии, объявил себя банкротом, не завершив все работы, и проходит стадию ликвидации. Как пояснила заместитель председателя Минского райисполкома Ирина Савицкая, учредители прежнего застройщика создали иные организации, которые работают на строительном рынке страны. Государственным заказчиком строительства не введенных в эксплуатацию домов в ЖСПК "Гаспадар-205" выступал УКС Минского района. В силу сложившейся ситуации финансировать завершение работ эта организация не может из-за недостатка средств прибыли. Технического заключения специалистов по данному вопросу нет, так как не хватает ряда документов из ЖСПК. Как следствие, работы по объекту приостановлены. Семен Шапиро взял на контроль проблемный вопрос, отметив необходимость его решения при участии всех заинтересованных сторон, в том числе прежнего застройщика, несмотря на его нынешний правовой статус.

Руководитель Минской области сегодня также рассматривал обращение об изменение целевого назначения земельного участка, выделенного для строительства воскресной школы и часовни одному из приходов в агрогородке Колодищи; о выделении земли для ведения фермерского хозяйства. К Семену Шапиро обращались и по поводу асфальтирования участков дорог, устройства остановочных пунктов общественного транспорта, назначения пенсии. Разъяснения по ряду вопросов гражданам были даны сразу. Некоторые обращения требуют более глубокого изучения специалистами.-0-