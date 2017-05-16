Люди с инвалидностью должны активнее использовать возможности самозанятости - Герасимова

17 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Люди с инвалидностью должны активнее использовать возможности самозанятости. Это подчеркнула руководитель центра развития предпринимательской активности людей с инвалидностью "Узел" благотворительного общественного объединения "Мир без границ" Вероника Герасимова в беседе с корреспондентом БЕЛТА на полях интеграционного форума "Доступный труд и занятость для людей с инвалидностью".

Характеризуя форум, Вероника Герасимова отметила, что в Беларуси мероприятие такого масштаба проводится впервые. "Витебск выбран неспроста. Мы уже 17 лет сотрудничаем с комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома", - сказала представитель общественного объединения. Одна из целей форума - развитие предпринимательской активности людей с инвалидностью. "Государство оказывает всестороннюю поддержку малому бизнесу, развивает его. Мы считаем, что самозанятость - это хорошая альтернатива трудоустройству. Есть такие легкие формы деятельности, которыми может заниматься любой человек, не опасаясь непомерного количества документации, всяческих проверок и т.д. Я говорю о ремесленничестве. Эту форму самозянотости людей с инвалидностью сейчас и нужно развивать", - подчеркнула эксперт.

В форуме, который будет работать в Витебске 17 и 18 мая, участвуют представители России, Казахстана, Украины и Молдовы. "Зарубежные гости приехали, чтобы узнать о том, как у нас решаются проблемы трудоустройства, занятости, самозанятости людей с инвалидностью и перенять белорусский опыт", - констатировала собеседница.

Говоря о сильных сторонах Беларуси в сфере занятости и трудоустройства людей с инвалидностью, эксперт отметила прежде всего поддержку государства и организацию деятельности учреждений социального обслуживания. "Содействие в трудоустройстве, профориентация, бесплатное обучение, получение дополнительного образования и многое другое. А еще, конечно, деятельность общественных организаций некоммерческого сектора, которые совершенствуют эту работу, при поддержке государства внедряют в жизнь передовые методики", - сказала Вероника Герасимова.

Стало развиваться социальное предпринимательство. "Бизнес разворачивается в сторону социальных проблем и стремится помочь в их решении. В том числе в решении проблемы безработицы людей с инвалидностью. Ширится корпоративная социальная ответственность", - добавила эксперт.

Интеграционный форум "Доступный труд и занятость для людей с инвалидностью" входит в программу V Недели доступности, инициатором проведения которой является Офис по правам людей с инвалидностью.-0-