17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 19 по 22 мая проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, дисциплинированности и уважению друг к другу.

Госавтоинспекция призывает всех граждан: если вы видите, что нетрезвый водитель садится за руль или уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102.-0-