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ГАИ Минской области с 19 по 22 мая проведет акцию "Трезвый водитель"
17.05.2017 16:05 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 19 по 22 мая проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, дисциплинированности и уважению друг к другу.
Госавтоинспекция призывает всех граждан: если вы видите, что нетрезвый водитель садится за руль или уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102.-0-
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Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД,...
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