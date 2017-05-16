ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минской области с 19 по 22 мая проведет акцию "Трезвый водитель"

17.05.2017 16:05 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 19 по 22 мая проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, дисциплинированности и уважению друг к другу.

Госавтоинспекция призывает всех граждан: если вы видите, что нетрезвый водитель садится за руль или уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Продажу алкоголя в Гродненской области ограничат к последнему звонку и выпускным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика