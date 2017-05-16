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Продажу алкоголя в Гродненской области ограничат к последнему звонку и выпускным
17.05.2017 15:58 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продажу алкоголя в Гродненской области ограничат к последнему звонку и выпускным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.
В Гродненской области традиционно на время школьных выпускных ограничивают реализацию спиртного. Уже опубликованы на
"Ограничения вводятся во всех районах области и Гродно. Это делается для обеспечения безопасного проведения выпускных. Рай- и горисполкомы вправе принимать аналогичное решение в период других массовых мероприятий с участием школьников, поэтому ограничить продажу спиртного могут также и в день торжественных мероприятий по поводу окончания школьного учебного года", - пояснила начальник отдела общего среднего и дошкольного образования управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.
Проводить торжественные мероприятия одиннадцатиклассникам рекомендуется в стенах учреждения образования, сладкие столы без спиртного можно накрыть в школьных столовых. При отсутствии актовых залов в сельских школах можно провести торжества в домах культуры, центрах творчества. Встретить рассвет школьникам тоже разрешается, при этом должно быть соблюдено условие дежурства учителя, родителей и правоохранителей.
Линейки по поводу окончания школьного учебного года пройдут в Гродненской области 30 мая, выпускные вечера - 9 и 10 июня.-0-
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В Гродненской области традиционно на время школьных выпускных ограничивают реализацию спиртного.
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