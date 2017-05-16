17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продажу алкоголя в Гродненской области ограничат к последнему звонку и выпускным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.

В Гродненской области традиционно на время школьных выпускных ограничивают реализацию спиртного. Уже опубликованы на Национальном правовом интернет-портале соответствующие решения Лидского, Мостовского, Сморгонского, Кореличского, Зельвенского райисполкомов. В зависимости от времени проведения балов в районах - 9 или 10 июня - вводятся ограничения на реализацию водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.

"Ограничения вводятся во всех районах области и Гродно. Это делается для обеспечения безопасного проведения выпускных. Рай- и горисполкомы вправе принимать аналогичное решение в период других массовых мероприятий с участием школьников, поэтому ограничить продажу спиртного могут также и в день торжественных мероприятий по поводу окончания школьного учебного года", - пояснила начальник отдела общего среднего и дошкольного образования управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.

Проводить торжественные мероприятия одиннадцатиклассникам рекомендуется в стенах учреждения образования, сладкие столы без спиртного можно накрыть в школьных столовых. При отсутствии актовых залов в сельских школах можно провести торжества в домах культуры, центрах творчества. Встретить рассвет школьникам тоже разрешается, при этом должно быть соблюдено условие дежурства учителя, родителей и правоохранителей.

Линейки по поводу окончания школьного учебного года пройдут в Гродненской области 30 мая, выпускные вечера - 9 и 10 июня.-0-