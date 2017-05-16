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Глава УСК по Минску обсудил с коллективом Национального аэропорта вопросы безопасности
17.05.2017 16:20 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава УСК по Минску обсудил с коллективом РУП "Национальный аэропорт Минск" вопросы безопасности. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.
Начальник УСК по городу Минску Дмитрий Конопляник провел личный прием и встретился с коллективом Национального аэропорта Минск. "Главный следователь столицы обсудил с коллективом вопросы безопасности граждан, прибывающих в страну через аэропорт. Дмитрий Конопляник подчеркнул, что следствие столицы ориентировано на максимально оперативное принятие решений по делам и проверкам, связанным с иностранцами, а также на проведение достаточного объема проверочных мероприятий и следственных действий в кратчайшие сроки, до отъезда иностранных граждан из Беларуси. Кроме того, УСК по Минску инициировало вопрос о возможности привлечения переводчиков для участия в следственных действиях в выходные и праздничные дни с целью максимально эффективной работы", - отметили в Следственном комитете.
Обратившиеся во время личного приема к начальнику УСК по городу Минску граждане получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.-0-
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Начальник УСК по городу Минску Дмитрий Конопляник провел личный прием и встретился с коллективом Национального аэропорта Минск.
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