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ГАИ проведет массированную отработку дороги Р23 Минск-Микашевичи

17.05.2017 16:13 — Новости регионов | БелТА  
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ГАИ проведет массированную отработку дороги Р23 Минск-Микашевичи
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет массированную отработку дороги Р23 Минск-Микашевичи с 19 по 21 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. "Особое внимание уделят контролю скоростных режимов, правилам перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, а также лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами", - отметили в Госавтоинспекции.

К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством. ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения выполнять требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД.

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