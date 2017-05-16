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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет массированную отработку дороги Р23 Минск-Микашевичи с 19 по 21 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. "Особое внимание уделят контролю скоростных режимов, правилам перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, а также лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами", - отметили в Госавтоинспекции.

К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством. ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения выполнять требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.-0-