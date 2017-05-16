ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В весенний призыв к месту службы направят около 1,5 тыс. жителей Гродненской области

17.05.2017 16:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В весенний призыв к месту службы направят около 1,5 тыс. жителей Гродненской области
Фото из архива

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В весенний призыв к месту службы направят около 1,5 тыс. жителей Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области Валерий Бутько.

Отправка молодого пополнения продолжится до 31 мая. "Большинство направят на срочную службу, около 150 человек - на службу в резерве. Заявлений на альтернативную службу не поступало", - отметил Валерий Бутько. Он подчеркнул, что все молодые люди, подлежащие призыву, уже прошли медицинское освидетельствование и призывные комиссии, изучены и отобраны представителями воинских частей. Часть из них прошли подготовку по военно-техническим специальностям в организациях ДОСААФ.

Большинство призывников из Гродненской области будут проходить службу в частях, дислоцированных в регионе. В военкоматах учитывается желание призывника служить в той или иной части, а также его гражданская специальность.

Кроме того, во время призывной кампании проходил отбор юношей для поступления в высшие военные учебные заведения: абитуриентам доступны 11 высших военных учебных заведений Беларуси и 13 - Российской Федерации, осуществляющих подготовку офицеров по 79 специальностям. В Гродненской области предварительный профессиональный отбор прошли 67 человек, среди которых и одна девушка, планирующая поступать в Военную академию Беларуси.

В Гродненской области все отправки призывников к месту службы проходят в торжественной обстановке: с напутственным словом от ветеранов, представителей местной власти, родителей, в музыкальном сопровождении оркестра.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отправка молодого пополнения продолжится до 31 мая. "Большинство направят на срочную службу, около 150 человек - на службу в резерве. Заявлений на альтернативную...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Шапиро поручил проверить качество реализуемых ИП саженцев плодовых деревьев и кустарников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика