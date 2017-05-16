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17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В весенний призыв к месту службы направят около 1,5 тыс. жителей Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области Валерий Бутько.

Отправка молодого пополнения продолжится до 31 мая. "Большинство направят на срочную службу, около 150 человек - на службу в резерве. Заявлений на альтернативную службу не поступало", - отметил Валерий Бутько. Он подчеркнул, что все молодые люди, подлежащие призыву, уже прошли медицинское освидетельствование и призывные комиссии, изучены и отобраны представителями воинских частей. Часть из них прошли подготовку по военно-техническим специальностям в организациях ДОСААФ.

Большинство призывников из Гродненской области будут проходить службу в частях, дислоцированных в регионе. В военкоматах учитывается желание призывника служить в той или иной части, а также его гражданская специальность.

Кроме того, во время призывной кампании проходил отбор юношей для поступления в высшие военные учебные заведения: абитуриентам доступны 11 высших военных учебных заведений Беларуси и 13 - Российской Федерации, осуществляющих подготовку офицеров по 79 специальностям. В Гродненской области предварительный профессиональный отбор прошли 67 человек, среди которых и одна девушка, планирующая поступать в Военную академию Беларуси.

В Гродненской области все отправки призывников к месту службы проходят в торжественной обстановке: с напутственным словом от ветеранов, представителей местной власти, родителей, в музыкальном сопровождении оркестра.-0-