Шапиро поручил проверить качество реализуемых ИП саженцев плодовых деревьев и кустарников

Семен Шапиро. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро поручил проверить качество реализуемых индивидуальными предпринимателями (ИП) саженцев плодовых деревьев и кустарников в Минской области. Соответствующее распоряжение он отдал сегодня во время личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Жительница агрогородка Самохваловичи обратилась с просьбой оказать содействие в получении разрешения на аренду торговой площадки, которая расположена вдоль автодороги Минск-Могилев. Здесь она смогла бы реализовывать выращенные в собственном питомнике саженцы плодовых деревьев. Губернатор полностью поддержал эту инициативу. Проблемный момент заключается в том, что по действующему законодательству такие договоры аренды заключаются с индивидуальными предпринимателями, а жительница Самохваловичей намерена торговать как физлицо, что не запрещено. Для реализации саженцев гражданами в Минском районе определены две площадки - в Заславле и д. Слобода. Женщина же считает более перспективной торговлю посадочным материалом вдоль трассы.

Семен Шапиро подчеркнул, что не видит препятствий в реализации этих планов. Закон для всех одинаков, а конкуренция между предпринимателями способствует улучшению качества обслуживания граждан, заметил он. Спрос на саженцы довольно высок. Чтобы войти на этот рынок и начать работу на желаемых условиях женщине потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Параллельно руководитель Минской области поднял вопрос качества реализуемых ИП саженцев. Семен Шапиро отметил, что не раз получал сведения, что продаются импортные не районированные сорта деревьев и кустарников. В результате покупатели либо получают не тот урожай, на который рассчитывали, либо посадочный материал погибает. Губернатор поручил главному управлению торговли Миноблисполкома совместно с Минским райисполкомом проверить качество реализуемых предпринимателями саженцев.-0-