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Международный фестиваль фейерверков "Навальнiца" пройдет 26 августа

17.05.2017 16:43 — Новости регионов | БелТА  
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Международный фестиваль фейерверков "Навальнiца" пройдет 26 августа

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" 26 августа пройдет Международный фестиваль фейерверков "Навальнiца".

Организаторы обещают зрелищное шоу. Профессиональные команды пиротехников покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.

Во время фестиваля будет насыщенная развлекательная и музыкальная программа, которая пройдет с 12.00 до 23.30.

Также на территории комплекса "Логойск" будут работать детские игровые и спортивные площадки. Для гостей мероприятия будут организованы мастер-классы. Не оставит никого голодным фудкорт интернациональной кухни. Оценить всю прелесть летнего мероприятия под открытым небом поможет пляжная зона и площадка для барбекю.

Вечернюю часть начнут группы "Монтана" и "Нагуаль". Продолжит программу специальный гость, выступление которого будет сопровождаться эксклюзивным пиротехническим шоу в стиле Rammstein. Имя специального гостя станет известно 23 июля.

Кульминацией "Навальнiцы-2017" станут три музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии. Лучшую команду определят зрители при помощи смс-голосования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы обещают зрелищное шоу. Профессиональные команды пиротехников покажут свои лучшие представления, включающие использование последних...

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