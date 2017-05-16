Минчанам представят доработанный проект реконструкции усадебной застройки в районе улиц Гусовского - Харьковской

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах улиц Гусовского - Харьковской - Верещагина - Одоевского (внесение изменений) пройдет с 29 мая по 22 июня, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Площадь проектируемого земельного участка 18,5 га. Предполагается комплексное развитие жилых территорий в соответствии с достижением высоких социальных, экологических и технологических стандартов комфортности всех типов жилой застройки, совершенствование планировочной организации.

Материалы будут размещены по 12 июня с 9.00 до 18.00 в фойе столичной школы по №127 по ул. Берута, 12. Презентация проекта состоится 31 мая в 18.00 в актовом зале учебного заведения. Выразить свои предложения можно в журнале регистрации письменных замечаний в фойе здания школы, а также направить в администрацию Фрунзенского района с пометкой "общественное обсуждение" (почтовый адрес: 220073, Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204-41-67, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).

Проект разработан УП "Минскградо". Он является корректировкой детального плана реконструкции усадебной застройки, утвержденного в 2008 году. Цель и задачи документа - регулирование инвестиционных процессов, обоснование границ участков и предложений по застройке, благоустройству территории, доведению ее до параметров, соответствующих регламентам генерального плана.-0-