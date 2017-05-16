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Пробег по маршруту в форме сердца состоится в минском парке Победы 18 мая

17.05.2017 19:18 — Новости регионов | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический пробег по маршруту в форме сердца состоится в минском парке Победы 18 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В необычном забеге, старт которому будет дан в 20.00, планируют принять участие известные спортсмены, общественные деятели, модели и ведущие, а также первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

Вместе с известными белорусами на старт может выйти любой желающий. Присоединиться к колонне бегунов предлагают на любом отрезке закольцованного в форме сердца маршрута. После можно будет пообщаться со "звездными" бегунами, сфотографироваться с ними или взять автограф. Пробежку планируют совершить гимнастка Марина Гончарова, "Мисс Беларусь 2008", а сейчас представитель футбольного клуба "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова, топ-менеджеры футбольных клубов БАТЭ, "Динамо-Минск", "Крумкачы" и баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск".

Пробежка 18 мая станет своеобразной тренировкой перед масштабной акцией "Забег тысячу сердец", который пройдет во многих города мира, в том числе в Минске, 27-28 мая.

Организаторы обоих забегов переведут километры участников в деньги из расчета два рубля за один километр. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше - по четыре рубля с километра. Все средства будут направлены в РНПЦ детской хирургии в Минске, на которые планируют приобрести уникальное оборудование для ранней диагностики пороков сердца у детей.

Беговая акция "Забег тысячи сердец" направлена также на популяризацию здорового образа жизни, развитие беговой культуры в Беларуси и организована компанией velcom при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси и Министерства здравоохранения.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В необычном забеге, старт которому будет дан в 20.00, планируют принять участие известные спортсмены, общественные деятели, модели и ведущие, а также первый...

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