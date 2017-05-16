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Столетний ЗАГС в Гродно отметит юбилей дефиле красавиц и шоу дельтапланеристов

17.05.2017 19:53 — Новости регионов | БелТА  
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17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Столетний ЗАГС в Гродно отметит юбилей дефиле невест и шоу дельтапланеристов 19 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Один из ЗАГСов Гродно вместе с городскими организациями к юбилейной дате решил провести праздник. У отдела ЗАГС администрации Октябрьского района на площади Декабристов в конце рабочего дня развернется майское шоу "Свадебная метель". Поздравить отдел со столетием придут известный музыкант Александр Воронище, который именно здесь заключал брак, и олимпийский чемпион Иван Тихон - в этот день его семья зарегистрирует в ЗАГСе своего третьего ребенка. На праздник пригласят другие известные семейные пары гродненцев, которые вместе с молодежью выпустят в небо шары.

На площади пройдет большое дефиле модных вечерних платьев - моделей привезут на праздник байкеры. А с воздуха обещают прибыть на шоу дельтапланеристы.

В самом ЗАГСе для гостей, которых будут встречать живые скульптуры, приготовили танцевальное шоу и показ свадебной моды.

На мероприятие приглашают всех желающих. Праздник проводится в честь 100-летия органов ЗАГС Беларуси, а также как мероприятие в поддержку традиционных семейных ценностей. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В самом ЗАГСе для гостей, которых будут встречать живые скульптуры, приготовили танцевальное шоу и показ свадебной моды.

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