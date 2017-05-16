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В Минской области презентован цикл выставок "Мы победили!"
17.05.2017 21:19 — Новости регионов | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области презентован уникальный проект - цикл выставок "Мы победили!". Такая информация размещена на сайте Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Проект посвящен подвигам белорусов во время Второй мировой войны. Инициатором его создания выступил Музей военной истории Беларуси при поддержке Миноблисполкома. Отправной точкой стала выставка на базе средней школы №16 в военном городке Лядище города Борисова. Здесь 16 мая открылась экспозиция, собранная не только из фондов музея - ее соавторами стали учащиеся.
Подобные выставки предполагается провести в каждом районном центре Минской области.-0-
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Проект посвящен подвигам белорусов во время Второй мировой войны. Инициатором его создания выступил Музей военной истории Беларуси при поддержке...
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