Перспективы развития туризма обсудят на Гомельском экономическом форуме

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития туризма в регионе обсудят 19 мая участники XIV Гомельского экономического форума во время работы тематической секции, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.

Участие в секции примут представители власти и деловых кругов Беларуси, России, Украины, Азербайджана. Работу предварит ознакомление инвесторов с туристическим потенциалом региона. Участники 18 мая посетят агроусадьбу "Озерное", Чеботовичский центр народного творчества, где представлены белорусские традиции и особенности быта региона. О перспективах развития промышленного туризма пойдет речь во время ознакомления с производством Рогачевского молочно-консервного комбината. Возможности белорусских здравниц потенциальные инвесторы изучат на примере санатория "Приднепровский". Об отдельных страницах истории области представители деловых кругов смогут узнать во время посещения Гомельского дворцово-паркового ансамбля, мемориального комплекса на месте концлагеря, а также усадьбы Козел-Поклевских в Красном Береге.

Непосредственно во время секции состоится презентация более 20 инвестиционных предложений в сфере спорта, туризма, культуры, отдыха, развлечений, образования, здравоохранения. Среди них - создание таких объектов, как парк активных видов отдыха "Молодежный" в Гомеле, центр придорожного сервиса "Беларуская лялька" в деревне Стреньки Рогачевского района, музейно-туристический центр на базе усадебно-паркового комплекса в деревне Хальч Ветковского района и другие.

Завершится работа секции "Туризм Гомельщины. Перспективы развития" подписанием документов о сотрудничестве. Планируется, что соглашение о сотрудничестве и содействии развития деловых контактов будет подписано между центром олимпийского резерва Жлобина и украинским обществом с ограниченной ответственностью "КАЕРЕМ СИДС".

"За последние пять лет в Гомельской области реализованы инвестиционные проекты по реконструкции гостиниц в Гомеле, Жлобине",- отметил Денис Езерский. Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается реализация двух инвестпроектов, подписанных на экономических форумах в предыдущие годы, по строительству гостиничного комплекса, обустройству инфраструктуры и организации рыборазведения с оказанием услуг населению по ловле рыбы в деревне Железники Ветковского района, а также строительству туристического комплекса "Славянский мир" на водохранилище Михайловское в Гомельском районе.-0-