Акция по пропаганде активного и здорового образа жизни пройдет в Могилеве

18 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Информационно-образовательная акция "Могилевская область – территория здоровья" сегодня стартует в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

В программе выставка-продажа товаров и услуг (спортивных, туристических товаров, продуктов питания, фармацевтической продукции, медицинской техники с минимальной торговой надбавкой и др.), презентации и раздача информационно-образовательных материалов по формированию здорового образа жизни, работа тематических площадок, выставок, а также конкурсы, игры, викторины.

В течение двух дней будет работать мини-поликлиника, где каждый желающий сможет получить консультацию узких врачей-специалистов, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму и экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, а также определить массу тела, узнать свой рост, пройти флюорографическое обследование и др.

Участников и гостей также ожидают образовательные семинары, тематические круглые столы, спортивные мероприятия, мастер-классы по массажу, фитнесу, оказанию первой медицинской помощи и многое другое. Поддерживать хорошее настроение будут выступления лучших творческих коллективов и исполнителей области.

"Это мероприятие стало традиционным и проводится в области ежегодно. Его главная задача - настроить жителей региона на волну постоянной и целенаправленной заботы о собственном здоровье и предоставить возможность всем желающим приобрести навыки здорового поведения», - отметили собеседники.

Организаторами акции выступают Могилевский облисполком, Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Могилевский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья.-0-