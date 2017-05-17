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В Гродно до конца мая изменятся маршруты семи городских автобусов

18.05.2017 07:33 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно до конца мая изменятся маршруты семи городских автобусов, сообщили БЕЛТА в Гродненском городском исполнительном комитете.

Так, с 9 часов18 мая до 24 часов 31 мая перекрывается движение на участке улицы Лидской. В частности, будет запрещено движение на перекрестке улиц Лидская-Белуша в сторону улицы Белуша. Связаны изменения с проведением работ на объекте "Строительство КНС дождевой канализации по проспекту Космонавтов в Гродно". Жителей города просят учесть эти обстоятельства при планировании поездок.

Как отметили в ОАО "Автобусный парк г. Гродно" на время работ по-новому поедут автобусы

№2 "Улица Победы -Девятовка-5",

№ 5 "Лапенки - Райсельхозтехника",

№ 13 "Автовокзал - Кладбище "Аульс",

№ 18 "Девятовка-5 - Станция "Аульс" ,

№ 20 "Улица Домбровского - Заводоуправление ОАО "Гродно Азот",

№ 27 "Улица Репина - Завод "Белвторполимер".

Изменения у маршрутов небольшие и касаются лишь закрытого участка: объезжать его они будут через проспект Космонавтов.

А маршрут №35 "Тарусичи - Райсельхозтехника" изменен на маршрут № 35 "Тарусичи - Гипермаркет АЛМИ" и будет курсировать: остановочный пункт "Тарусичи" - проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Космонавтов - остановочный пункт "Гипермаркет АЛМИ". В обратном направлении: остановочный пункт "Гипермаркет АЛМИ" - проспект Румлевский - ул. Белуша - ул. Лидская - проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений.

Обновленное расписание представлено на сайте автобусного парка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В частности, будет запрещено движение на перекрестке улиц Лидская-Белуша в сторону улицы Белуша. Связаны изменения с проведением работ на объекте "Строительство...

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