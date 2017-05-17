Международный байк-фестиваль соберет в Бресте около 5 тыс. мотоциклистов

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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 26-28 мая пройдет международный байк-фестиваль, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель брестского мотоклуба "Золотое крыло" Олег Крипеневич.

Мотофест проводится в областном центре в семнадцатый раз. Ожидается, что его участниками в нынешнем году станут около 5 тыс. любителей мотоциклов со всех регионов Беларуси и из-за рубежа. В частности, повышенный интерес к мероприятию проявляют жители стран Балтии. Также планируют посетить Брест байкеры из Германии, Польши, Украины, России, Швеции, Финляндии, Чехии. Расположатся участники на территории лагеря "Орленок" в Жабинковском районе.

Для гостей готовится насыщенная программа. Развлекать публику будут 12 музыкальных групп из Бреста, Минска, Гомеля и украинского Днепра. Между их выступлениями запланированы различные конкурсы. Так, будут организованы "Гульні ў бульбашоў". Участникам шуточных состязаний нужно выполнить задания на скорость, например, по поеданию вареного картофеля. Также будет определен самый необычный мотоцикл (кастом байк). Изюминкой нынешнего фестиваля станет выбор самой брутальной мотоледи. Оценивать претенденток на титул вместе с жюри будут и зрители, демонстрируя симпатии аплодисментами.

Наиболее зрелищем является парад мототехники. Он состоится 27 мая. В полдень колона байкеров выдвинется из лагеря. Мотоциклисты проедут по главным улицам областного центра. По маршруту движения поприветствовать их традиционно собираются тысячи брестчан. Финишируют байкеры на площадке у ледового дворца, где зрителей ожидает множество конкурсов.

Организаторами международного форума мотоциклистов выступают брестский мотоклуб "Золотое крыло", Брестские областной и городской исполкомы.-0-

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