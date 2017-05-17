Фестиваль борьбы для начинающих спортсменов пройдет в Гродно

18 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Фестиваль борьбы для начинающих спортсменов организовали в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

В формате мероприятия в Гродно 18-19 мая пройдет городское первенство по греко-римской и вольной борьбе. Участие в нем примут около 200 начинающих борцов со всех спортивных учебных заведений города. "Возраст мальчиков и девочек от 8 до 12 лет - это группы начальной подготовки. Для популяризации борьбы, спорта, здорового образа жизни решили внести в фестиваль не только соревновательную, но и образовательную составляющую", - отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что мастер-классы проведут известные гродненские борцы. Позанимаются с ребятами обладатель бронзовой медали Олимпиады-96 Валерий Циленть, а также призеры недавнего чемпионата Европы по борьбе из Гродно.

Также примут участие в фестивале и опытные тренеры, а также представители спортивных школ, училища олимпийского резерва. Подобные турниры позволяют выявить и отобрать наиболее перспективных спортсменов.

"Приглашаем к участию и родителей юных борцов. У них будет возможность узнать больше о борьбе, о плюсах занятий спортом, получить ответы на интересующие вопросы от известных тренеров, спортсменов, представителей учебных заведений", - отметил Евгений Ародь.

Заместитель начальника отдела подчеркнул, что в формате фестивалей и с привлечением звезд спорта планируется проведение городских турниров по другим видам спорта. В частности, 19 мая на полях факультета физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы пройдут финальные игры детской футбольной дворовой лиги. В этом розыгрыше необычного турнира планируется участие 20 команд, составленных из ребят в возрасте до 10 лет. Всех финалистов ждет награда от областной федерации футбола, горисполкома, а также встреча кумирами и мастер-класс от игроков футбольного "Немана".-0-