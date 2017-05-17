Ралли-рейд по бездорожью пройдет 26-28 мая под Полоцком

18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Первый этап чемпионата страны по ралли-рейдам баха "Беларусь" пройдет 26-28 мая под Полоцком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Торжественное открытие и выставка спортивных автомобилей состоятся на площади Ф. Скорины в самом Полоцке 26 июня, а заезды пройдут в 40 км от города 27-28 мая на территории бывшего общевойскового полигона "Дретунь". Ожидаются сильнейшие спортсмены Беларуси. Можно будет увидеть самые разные автомобили: от стандартного Jeep Cherokee до полностью модифицированных спортивных авто. Кроме того, на соревнованиях будет присутствовать знаменитая белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто", которая участвовавшая в таких мировых ралли, как "Дакар" и "Шелковый путь". "Это невероятное зрелище, когда огромные МАЗы буквально летят по лесным дорогам со скоростью 130-140 км/час, нередко отрываясь от земли. И в целом, ожидается одна из самых интересных гонок за всю историю бахи в Беларуси. Участников ждет езда по грунтовым лесным дорогам, лужи, колеи, песок, легкие "засады", коварные броды", - отметили в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.

Зона старта/финиша гонки и бивуак будут расположены компактно в одном месте, что даст возможность наблюдать не только за гонкой, но и за работой всей команды, подготовкой автомобилей между стартами, пообщаться с гонщиками и рассмотреть спортивную технику вблизи. Протяженность трассы предстоящей гонки больше 100 км. Для зрителей на трассе гонки будут организованы специальные зрительские зоны с хорошим обзором, будет работать выездная торговля.

Для всех желающих увидеть гонку 27 мая будет организован автобус от завода МАЗ в Минске, выезд в 7.00, выезд обратно - в 18.00. Бронирование мест завершится 23 мая.

Баха - официально признанная разновидность ралли-рейда. В южной части полуострова Калифорния (граничащая с Мексикой), есть одноименная местность, где был проведен первый короткий ралли-рейд. Отсюда и произошло название гонки. По сути, это скоростное ориентирование на местности с элементами бездорожья. Задача каждого экипажа, состоящего из пилота и штурмана, как можно быстрее по времени, с максимально возможной скоростью пройти маршрут с несколькими обязательными контрольными точками. Маршрут держится в секрете от участников вплоть до самых соревнований. Экипажу накануне старта выдается дорожная книга, в которой прописан маршрут. Руководствуясь ею, штурман подсказывает пилоту направление движения и характер дороги.-0-