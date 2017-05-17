Автоледи Минской области выберут 19 мая в Жодино

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино 19 мая пройдет областной этап республиканского конкурса "Автоледи - 2017", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Минского областного комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Конкурс будет проходить на автопарковке торгового центра "Элегант" (просп. Ленина, 22). За титул лучшей автомобилистки области поборются 17 участниц, победивших на районных этапах соревнований.

Программа включает проверку теоретических знаний, практических навыков и творческий этап презентации авто, а также самопрезентации. Победительница будет представлять Минскую область на республиканских соревнованиях.

Перед открытием состязаний в 11.00 состоится областной молодежный автопробег "Мы помним...", во время которого автоледи в сопровождении колонны байкеров направятся к монументу в честь матери-патриотки А.Ф.Куприяновой. Здесь пройдет митинг. Его участники почтят память советских матерей и их погибших в годы Великой Отечественной войны сыновей.

Гостей и жителей Жодино на главной площади города ожидает концертная программа, конкурсы для детей и взрослых. Для участниц соревнований также подготовлен ряд приятных сюрпризов.-0-