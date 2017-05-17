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Повышенные налоги в Минске не будут применять к неиспользуемым подвальным и мансардным помещениям

18.05.2017 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в подвалах, на технических и мансардных этажах жилых домов, сообщили БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества ("Минскгоримущество").

"Ранее такие помещения, несмотря на то, что по техническим характеристикам их невозможно использовать в хозяйственной деятельности и сдавать в аренду, были включены в перечень объектов для применения повышенных налогов. Новые подходы к управлению неиспользуемым имуществом закреплены решением Минского городского Совета депутатов №305 от 28 апреля 2017 года, которым внесены изменения в решение Мингорсовета от 29 июня 2016 года №210. Документ вступил в силу в середине мая.

"В настоящее времени в столице в списке объектов, к которым применяются повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю, значатся 12 неиспользуемых изолированных помещений, расположенных в подвалах, на технических и мансардных этажах жилых домов. После изменения законодательства мы вправе их исключить из перечня", - отметили в "Минскгоримуществе".

Освободившиеся средства собственники (как правило, предприятия ЖКХ) смогут направить на восстановление других помещений, которые можно сдать в аренду или иным способом вовлечь в хозяйственный оборот. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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