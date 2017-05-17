18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Административный ресурс и другие управленческие механизмы будут задействованы, чтобы вывести коммунальное унитарное производственное предприятие "Сладкая страна" на рентабельную работу. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Витебской области Франц Венскович, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоги проверки эффективности использования средств государственной поддержки, направленных на реализацию инвестиционного проекта по организации производства кондитерских изделий на данном предприятии, были рассмотрены сегодня на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области с участием руководства облисполкома, управления торговли и услуг, Витебского концерна "Мясо-молочные продукты" и предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", филиалом которого после реорганизации в 2015 году и стало КУПП "Сладкая страна".

"Для выпуска инновационной продукции предприятию с 2013 года оказана государственная поддержка на сумму более Br21 млн. Но результаты контрольных мероприятий показали, что полученные средства использованы неэффективно. Не выполнены показатели бизнес-плана по выпуску и реализации продукции, производственные мощности загружены чуть больше, чем на треть. Предприятие так и не перешло на двухсменный режим работы, не обеспечена поставка продукции в торговую сеть для замены импортных аналогов, которые занимают на прилавках почти 90%. Бизнес-планом предусмотрены сроки окупаемости проекта - 7,2 года, но темпы 2016 года показывают, что предприятию потребуется в три раза больше времени. План по поставкам 30% продукции на экспорт также не выполнен. Освоен выпуск всего десяти видов бисквитных рулетов и мучных бисквитных сладостей под торговыми марками Snow Max и Mamita, что недостаточно для узнаваемости продукции и ее продвижения на отечественном и зарубежном рынках", - пояснил Франц Венскович.

Ранее в "Сладкой стране" в соответствии с требованиями указа Президента были разработаны и приняты к исполнению мероприятия по снижению себестоимости продукции, экономии ресурсов и повышению качества производимой продукции. Но еще не все резервы задействованы, отметили участники совещания. Например, не проработан вопрос полноты вовлечения в переработку образующихся полезных отходов производства. Также проверкой установлено, что недостаточно используется в производстве отечественное сырье, доля которого составила 50%. Например, сахар, растительное масло, кондитерский жир и прочее, что изготавливают и отечественные предприятия, завозится из-за пределов республики.

На заседании были даны конкретные поручения и установлены сроки по загрузке производственных мощностей органам власти и руководству фабрики "Витьба", а также органам управления торговли поручено принять меры по увеличению объемов реализации продукции филиала "Сладкая страна" на внутреннем рынке и обеспечить ее поставку на экспорт. "Загрузка производственных мощностей сегодня возможна, но есть проблемы с реализацией. Поэтому руководству предприятия поручено задействовать резервные механизмы по снижению себестоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособна на рынке. Еще одна проблема - наличие дебиторской задолженности предприятий торговли, что препятствует дальнейшей поставке продукции должникам. Можно задействовать механизмы принудительного взыскания, то есть судебные. Но мы также будем воздействовать через органы власти на торговые предприятия", - отметил Франц Венскович.-0-