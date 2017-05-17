В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и ИП

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения. Решение Мингорисполкома от 20 апреля 2017 года №1365 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Документ вносит изменения в решение городского исполнительного комитета от 4 декабря 2015 года №3355.

В решении указаны новые тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые коммунальным унитарным производственным предприятием "Минскводоканал", юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, для 24 категорий плательщиков.

Решение вступает в силу с 19 мая.-0-