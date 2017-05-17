Общественности предлагают обсудить застройку двух участков в минском микрорайоне Уручье

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проектов детального планирования двух участков в минском микрорайоне Уручье пройдет в мае-июне, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района.

В частности, подготовлен проект застройки территории в границах ул. Острошицкой - Гинтовта - Уручской - ландшафтно-рекреационной зоны в черте города - автодороги Заславль-Колодищи - пр. Независимости (внесение изменений). Здесь предлагается построить пять детских садов на 990 мест, две школы на 1816 мест, поликлиники на 750 посещений в смену, разместить три аптеки, ФОК со спортзалами. Запроектированы кинозал на 500 мест, танцзал, библиотека, центр детского досуга, гостиница на 100 мест, отделение банка.

Освоение территории предусмотрено в два этапа - до 2021-го и до 2030 года. Высказать мнение по представленным материалам минчане могут с 29 мая по 22 июня. Экспозиция, журналы регистрации замечаний и предложений доступны в фойе средней школы №191 (ул. Городецкая, 7). Презентация состоится 29 мая в 18.00 в актовом зале учебного заведения.

Также администрация Первомайского района приглашает с 26 мая по 19 июня принять участие в общественном обсуждении корректировки проекта детального планирования территории, примыкающей к пр. Независимости, МКАД, ул. Шугаева и ул. Руссиянова. Все преобразования здесь будут реализовываться на первом этапе строительства согласно ранее разработанным градостроительным паспортам. Планируется открыть здесь физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и паркингом, торгово-бытовые объекты.

Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации замечаний и предложений будут находиться в фойе гимназии №38 (ул. Шугаева, 15/1) с 26 мая по 9 июня (с 9.00 до 19.00). Презентация градостроительного проекта состоится 26 мая в 18.00 в актовом зале гимназии №38.-0-