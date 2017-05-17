Студенты четырех стран участвуют в чемпионате бизнес-идей в Гомеле

18 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Студенты из Беларуси, России, Украины, Казахстана принимают участие в IX Международном чемпионате "Молодежь и предпринимательство" (МиП-чемпионат), открытие которого прошло сегодня на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в турнире участвуют 20 команд (около 120 человек). Ребятам нужно представить образовательные, социальные или бизнес-проекты, направленные на решение социальных и (или) экономических проблем.

Как отметил заместитель председателя Гомельского облисполкома, председатель оргкомитета МиП-чемпионата Андрей Конюшко, конкурс позволяет студентам развивать лидерские способности, искусство общения, умение работать в команде, дает возможность изучить на практике принципы рыночной экономики и предпринимательства. "Отрадно, что инициатива, которая возникла девять лет назад, успешно реализуется. Расширяется и география стран-участниц. Это говорит о том, что предложенная в свое время идея собрать молодых и инициативных на Гомельщине была правильным шагом", - добавил он.

В жюри приглашены руководители частных и государственных предприятий, специалисты в области менеджмента, маркетинга, представители общественных организаций и государственных учреждений. Защита проектов будет проходить в трех лигах, от каждой будут отобраны по три победителя. Помимо этого будут отмечены отдельные проекты в семи номинациях: "Лучший IT-проект", "Лучший инновационный проект", "Деловая активность и инициатива", "Общественное признание", "Лучший образовательный проект", "Лучший бизнес-проект" и "Лучшая команда". Победители и участники конкурса получат памятные подарки от партнеров мероприятия.

МиП-чемпионат - это международная программа, которая дает студенческим командам возможность выступить с интересными проектами в различных сферах и привлечь внимание инвесторов и общественности к своим идеям, зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Мероприятие проводится в рамках Гомельского экономического форума, программ поддержки малого и среднего предпринимательства Беларуси и Гомельской области.-0-