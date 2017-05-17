Музей в Гродно расскажет на фестивале о прошлом и будущем цветочного дела

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный музей истории религии проведет фестиваль, на котором расскажет о прошлом и будущем цветочного дела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации музея.

Фестиваль "Цветочная феерия" развернется во внутреннем дворике старинного дворца, где расположен музей. Вечером в пятницу, 19 мая, и в выходные гости смогут познакомиться с творчеством ведущих флористов, которые будут создавать свои шедевры на глазах у публики. Здесь представят новейшие тенденции цветочной моды, включая новый тренд создания долгосрочных композиций из свежих и стабилизированных цветов и мха, которые могут прожить в домашних условиях три-пять лет и более. Гости смогут научиться чему-то у флористов, узнать полезные секреты и получить приятные сюрпризы от цветочных мастеров под звуки блюз-бэнда.

Цветочной теме будет посвящена и ежегодная программа "Ночь в музее", которая начнется вечером субботы. Здесь дамам и кавалерам предложат окунуться в прошлое, вспомнить важнейшие правила этикета в салонной игре 19-го века "Шалости цветов", узнать секреты главных кокеток того времени. Будет работать художественная мастерская "Искусство рисовать цветами", желающим предложат узнать свой цветочный гороскоп, погадать на рунах, посмеяться вместе с театром юмора "Канкан" и согреться цветочным чаем. Запланирована программа "Цветы и музыка" эстрадно-симфонического оркестра Nota Band.

Музей истории религии в Гродно существует с 1977 года, он расположен в старинном магнатском дворце. Сегодня в музее две постоянные экспозиции: "Эпоха. Час. Будынак", посвященная истории дворца и образу жизни знати, и "Рэлігія і культура ў Беларусі", связанная непосредственно с профилем музея. Музей постоянно проводит разнообразные тематические выставки в Беларуси и за рубежом.-0-