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Уличный фестиваль книги пройдет в Минске 19-20 мая

18.05.2017 14:16 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличный фестиваль "Город и Книги" пройдет в Минске 19-20 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Город и Книги" - это уникальное книжное событие Беларуси, организованное волонтерами и добровольцами, влюбленными в книги. Фестиваль уже проводился два года подряд в Национальной библиотеке, прошло более 100 книжных и литературных событий, которые посетили более 8 тыс. человек. В нынешнем году фестиваль расширился, площадкой для него стал внутренний дворик Белорусского национального технического университета.

На фестивале будет работать пять больших площадок. Будут представлены издательства, магазины, библиотеки, литературные проекты и инициативы. На детской площадке пройдет 15 нон-стоп мероприятий. Молодежная площадка также предложит 15 событий в режиме нон-стоп от лучших литературных и научных проектов города. Площадка "Экспертных встреч" - для родителей и специалистов в области чтения. Пройдет национальный день информирования о деятельности библиотек.

На фестивале будет организована выставка hand-made героев современных книг. В 2016 году на такой выставке было представлено более 30 работ.

Фестиваль "Город и Книги" посетят гости из России.

В открытии фестиваля "Город и Книги" 19 мая примет участие бэби-театр "Бусы". В небо символично улетят маленькие книги - участницы инсталляции по известному мультфильму "Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора".

Организаторами книжного фестиваля стали: Научная библиотека БНТУ (при поддержке БРСМ БНТУ), Фундаментальная библиотека БГУ, Белорусская библиотечная ассоциация, проект "ЗаЧтение".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Город и Книги" - это уникальное книжное событие Беларуси, организованное волонтерами и добровольцами, влюбленными в книги.

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