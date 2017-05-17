Около 70 площадок с уличными тренажерами планируют обустроить в Витебске до конца года

18 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Около 70 площадок с уличными тренажерами планируют обустроить в Витебске до конца 2017 года. Это сообщил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, после торжественного открытия X Республиканской специализированной выставки-ярмарки "Витебщина - за здоровый образ жизни-2017".

"Облисполкомом разработана программа по установке уличных спортивных комплексов. Не могу сказать, что мы дойдем до каждого двора, но где-то около 70 таких площадок в Витебске будет оборудовано. Мы уже начали установку и постараемся до конца года намеченное реализовать. Затем пойдем в районы", - сказал Владимир Пенин.

Он подчеркнул, что здоровье - одна из главных ценностей как для каждого конкретного человека, так и для всей нации в целом. "Руководство страны уделяет большое внимание здоровью и личным примером демонстрирует здоровый образ жизни, - отметил собеседник. - Облисполком не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и много делает для того, чтобы у жителей региона была возможность заниматься и профессиональным спортом, и просто физкультурой. В области построено больше 4 тыс. спортивных сооружений включая залы, ледовые площадки и другие объекты".

X Республиканская специализированная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни - 2017" будет работать в областном центре 18 и 19 мая.

Первый и второй этажи концертного зала "Витебск" занимают экспозиции товаров и услуг организаций по тематическим секциям: "Здоровье", "Питание", "Физическая активность", "Красота", "Экотовары". Каждый посетитель выставки может бесплатно получить консультацию врачей медучреждений области. Деловая программа включает областной семинар для медицинских работников "Методика организации работы по физическому воспитанию населения" и видеоконференцию для лиц старшего возраста "Основные вопросы активного долголетия". На выставке организованы бесплатные интерактивные площадки, на которых можно научиться азам стритбола, спортивного ушу и современных японских единоборств - спочана (фехтование на безопасных мечах); поучаствовать в открытых тренировках по фитнесу, позаниматься на уличных тренажерах и др.-0-