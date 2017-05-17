Число летних кафе в Гомельской области в этом году увеличится на четверть

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области количество сезонных объектов общественного питания в течение летних месяцев увеличится на четверть по сравнению с прошлым годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

Летние кафе уже разместились на 370 площадках. Работа по открытию сезонных объектов общественного питания в регионе продолжается.

"70 летних кафе функционируют в Гомеле. В нынешнем году в областном центре новые площадки появились по улице Советской, на проспектах Ленина, Победы. На 25% увеличилось количество сезонных объектов общепита в Жлобине. На данный момент здесь принимают посетителей более 40 мини-кафе, по 30 - в Мозыре, Светлогорске, Речице. Свыше 100 летних кафе, относящихся к системе потребительской кооперации, действуют в других районных центрах и населенных пунктах", - проинформировал Александр Качан.

Меню и ассортимент каждый субъект определяет самостоятельно, исходя из запросов потребителей.

Собеседник также отметил, что продажу мороженого, кваса, прохладительных напитков, других продовольственных товаров осуществляют около 1 тыс. объектов мелкорозничной торговли, размещенных в местах массового скопления людей, около крупных объектов торговли, в парках и скверах.-0-