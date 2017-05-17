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Копию иконы "Алтарница" со святой горы Афон принесли в дар гродненскому монастырю

18.05.2017 15:43 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Копию иконы "Алтарница" со святой горы Афон принесли в дар Гродненскому Свято-Рождество-Богородичному женскому православному ставропигиальному монастырю, сообщила корреспонденту БЕЛТА его настоятельница игумения Гавриила.

Копию чудотворной иконы Богородицы, написанную на горе Афон, принес в дар гродненской обители в связи с 25-летием ее возрождения игумен Святого Ватопедского монастыря Ефрем. Образ встретят в Гродно в воскресенье 21 мая. "Это благословение святой горы Афон из Ватопедского монастыря, теперь в Гродненской области появится еще одна святыня, которая займет свое место в обители, любой человек сможет приложиться к ней в храме монастыря", - рассказала матушка Гавриила.

Образ Богородицы "Виматарисса", или "Алтарница", "Ктиторисса" занимает особое место в Ватопедском монастыре, где находятся семь чудотворных икон Богородицы. Это икона - покровительница обители Ватопед, она стоит в алтаре соборного храма. Во время крестных ходов в монастыре она предшествует всем остальным. Считается, что "Алтарница" покровительствует путешественникам, уберегает их от опасности.

По одну из преданий, икону обнаружил в кусте сын императора Феодосия Великого Аркадий в момент, когда его после кораблекрушения вынесло на берег местности, где позже и был построен Ватопед. С "Алтарницей" связано чудо, произошедшее в Х веке. Когда арабские пираты напали на монастырь, иеродиакон Савва успел опустить икону Божией Матери вместе с крестом Константина Великого в колодец под помостом алтаря и оставил зажженной свечу, которая всегда горела перед иконой. По прошествии 70 лет во время восстановительных работ икона и крест были найдены в воде невредимыми, а лампада по-прежнему горела. С тех пор в память о чуде каждый понедельник вечером служится молебен Пресвятой Богородице, а каждый вторник в соборном храме совершается Божественная литургия.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Копию чудотворной иконы Богородицы, написанную на горе Афон, принес в дар гродненской обители в связи с 25-летием ее возрождения игумен Святого Ватопедского...

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