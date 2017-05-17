18 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Уникальные керамические куклы-колокольчики будет представлены на празднике мастеров "Весна в Гомеле", который проходит с 18 по 21 мая на одноименной международной выставке. Об этом сообщила БЕЛТА генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова.

На фигурках 16 кукол-колокольчиков нарисованы комплексы народной одежды, характерные для белорусского Полесья. В их числе гомельский городской костюм 19-го века, еврейский костюм, а также народная одежда, которую носили в определенной местности (туровский, неглюбский, калинковичский и другие костюмы). "Кукол "одевали" в строи, руководствуясь историческими документами. Каждая деталь костюма тщательно выверена, они выглядят практически как аутентичные", - отметила собеседница.

Изготовила коллекцию по заказу регионального отделения ТПП речицкий мастер-ремесленник Ольга Жерносек. Народная умелица является победительницей первого открытого конкурса "Гомельский сувенир", который в начале текущего года проводило Гомельское отделение БелТПП. Несмотря на кажущуюся простоту замыслов, сувенирная продукция этого мастера соответствует этнографическим требованиям, убедительно передает национальный и местный колорит. Куклы-колокольчики в народных костюмах изготовлены пока в единичном экземпляре. Презентация брендового коллекционного сувенира состоится 19 мая во время официального открытия выставки "Весна в Гомеле". Тем не менее, уже поступило несколько предложений выкупить коллекцию.

В Гомельском отделении БелТПП уделяют большое внимание поддержке народных умельцев. Сувенирная продукции - это тоже наш бренд, считает собеседница. "Чем больше будет талантливых работ, соответствующих местному колориту, тем сильнее западет в память туристов и деловых людей визит в нашу страну, тем теплее они будут отзываться о Беларуси", - убеждена Марина Филонова.

На празднике мастеров "Весна в Гомеле" свою продукцию представляют около 180 ремесленников из всех областей Беларуси, а также из регионов России и Украины". -0-