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Плодоовощной продукции в стабфондах Минска достаточно для обеспечения населения - горисполком

18.05.2017 17:02 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемов стабилизационных фондов продукции растениеводства, созданных на межсезонный период 2016/2017 годов, достаточно для бесперебойного обеспечения населения Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, на 1 мая объем неизрасходованных запасов картофеля составляет 2 574 т, свеклы - 375 т, моркови - 761 т, капусты - 920 т, лука - 417 т, фруктов - 588 т. Что касается продукции животноводства, остаток свинины - 74 т, говядины - 28 т, животного масла - 30 т. Заявки торговых организаций выполняются полностью с учетом сложившихся объемов прямых поставок от производителей.

Расходование созданных запасов осуществляется в соответствии с утвержденными графиками ежемесячного использования с 15 ноября 2016 года по июнь 2017 года. В установленный срок закладка продовольственных товаров в стабилизационные фонды столицы была обеспечена в полном объеме. Так, было заложено 600 т свинины, 150 т говядины, 370 т животного масла, а также 15 тыс. т картофеля, 3 тыс. т свеклы, 5 тыс. т моркови, 7 тыс. т капусты, 2,5 тыс. т лука, 4 тыс. т фруктов.

В Минске ежегодно формируются стабилизационные фонды продукции животноводства и растениеводства для последующей ее реализации в межсезонный период организациям торговли, общественного питания и бюджетной сферы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Так, на 1 мая объем неизрасходованных запасов картофеля составляет 2 574 т, свеклы - 375 т, моркови - 761 т, капусты - 920 т, лука - 417 т, фруктов - 588 т.

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