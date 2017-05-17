Студотрядовцы помогут в возведении объектов к 1000-летию Бреста

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники студенческих отрядов помогут в возведении объектов к 1000-летию Бреста, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городского комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Денис Силивоник.

Открытие третьего трудового семестра в Брестской области намечено на 25 мая. Церемония состоится в брестском парке Дружбы народов. Молодые люди получат путевки на работу в студенческих отрядах. Так, представители строительных и сервисных отрядов будут заниматься возведением молодежно-патриотического центра в Брестской крепости. Также помощь ребят понадобится предприятиям, которые занимаются строительством объектов к тысячелетию областного центра. Юноши и девушки из сельхозотряда получат возможность подработать в одном из фермерских хозяйств Пружанского района на уборке ягод. Будущие учителя летом смогут трудоустроиться вожатыми в детские оздоровительные лагеря.

Также формируются зарубежные студотряды. Недавно Брестский обком БРСМ заключил договор о сотрудничестве со староством Бяльского повета Польши. Соглашение в том числе предусматривает трудоустройство молодежи в Польше, куда в течение сезона отправятся более 100 человек из Бреста и Столинского района. Юноши и девушки будут задействованы в строительных отрядах каменщиками, займутся отделочными работами, представители сельхозотрядов - сбором ягод и яблок. Первые группы студотрядовцев отправятся в Бяльский повет 5 июня. Согласно договору, трудиться за рубежом молодые люди будут один месяц. Сезон продлится до октября. В свободное время для студентов из Брестской области будут организованы спортивные состязания, экскурсии по территории Люблинского воеводства, Варшавы.

В целом в нынешнем году в регионе планируется трудоустроить более 10 тыс. человек в составе строительных, сервисных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических отрядов. В настоящее время продолжается заключение договоров с предприятиями и организациями.-0-

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