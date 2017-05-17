Приток претендентов на статус беженца или допзащиту в Витебской области в 2017 году заметно снизился

18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Приток ходатайствующих о получении дополнительной защиты или статуса беженца в Витебской области в 2017 году заметно снизился. Об этом заявил сегодня в Витебске, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Республике Беларусь Жан-Ив Бушарди.

Жан-Ив Бушарди находится в областном центре с визитом 17-18 мая. За это время он встретился с представителями управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома, а также Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста, пообщался с самими беженцами и людьми, ищущими убежище, которые находятся в пункте временного размещения. Сегодня в Службе по консультированию беженцев состоялась встреча с выходцами из Украины. "Это одно из наших регулярных посещений областей Беларуси, где мы встречаемся с заявителями и нашими партнерами, чтобы узнать об их насущных проблемах и оценить изменения с прошлого визита. В частности, за истекший период в Витебском регионе появились новые ходатайствующие из разных стран, в том числе выходцы из Ирана, Пакистана, других государств. Но если сравнивать текущую ситуацию с тем, что было в 2015 и 2016 годах, то количество ходатайств о получении статуса беженца или дополнительной защиты существенно снизилось. С начала 2017 года в Витебской области за этим обратились всего 17 человек. В 2015 году обратившихся по всей стране было почти 1250, из них около 200 - доля Витебского региона. Уменьшение в 2016 году было примерно в половину, сейчас же мы видим, что оно сократилось до десятков", - сказал Жан-Ив Бушарди.

На встречу в Службе по консультированию беженцев пришло всего трое заявителей (в том числе двое с семьями), уже получивших защиту государства. Общение с заявителями показало, что круг вопросов, с которыми они обращаются, остается одним и тем же: трудоустройство, жилье, материальная помощь, компенсация затрат на медицинское обслуживание и лекарства. Но есть и специфические, которые, например, касаются отправки детей в школу, тем более если речь идет о детях с особенностями развития.

"С учетом значительного снижения числа беженцев и ходатайствующих вопрос о создании специализированного центра для поселения тех, кому представлена допзащита или статус беженца, не стоит. Но в настоящий момент существует комплексный проект, который стартует в конце 2017 или начале 2018 года и будет реализовываться совместно УВКБ ООН, Международной организацией по миграции, МИД Беларуси и Госпогранкомитетом. Одна из составляющих проекта - управление миграционными потоками. Среди мигрантов могут быть и люди, которые находятся в нашей компетенции, - беженцы, ходатайствующие. А значит, этот инфраструктурный проект сможет повлиять на улучшение мест размещения таких лиц", - отметил Жан-Ив Бушарди.-0-