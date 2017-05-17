В Гомельской области созданы все условия для ее динамичного развития - Рыженков

Максим Рыженков. Фото из архива

18 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Гомельской области созданы все условия для ее динамичного развития. Это отметил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, представляя коллективу Гомельского облисполкома нового помощника Президента Беларуси - инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков отметил, что Юрий Шулейко - в государственной системе человек не новый, обладает богатым опытом и находится в достаточно молодом, но мудром возрасте. "Большую часть своей жизни он посвятил работе в мясо-молочной отрасли, в том числе возглавляя ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром". После чего некоторое время занимал должность первого заместителя Гродненского горисполкома. Далее на протяжении четырех лет в должности заместителя Гродненского облисполкома курировал вопросы промышленности", - рассказал об основных вехах биографии нового инспектора по Гомельской области Максим Рыженков.

Он также назвал Юрия Шулейко ответственным человеком, хорошим администратором и командным игроком. По словам Максима Рыженкова, помощник Президента - фигура самостоятельная, со своим видением дел, которая имеет право на отстаивание собственного мнения. "Уверен, что понимание Юрием Шулейко важности командной работы будет способствовать тому, что все курируемые им вопросы будут решаться положительно, что позволит юго-восточному региону динамично развиваться, - подчеркнул первый замглавы Администрации Президента. - Более того, Гомельская область с 1,5 млн населения, ее промышленным потенциалом и сельскохозяйственным производством - очень хорошая школа для воспитания самых высокопрофессиональных качеств человека".

В свою очередь Юрий Шулейко отметил, что ему в ближайшее время предстоит поближе познакомиться с одним из сильнейших экономических регионов страны. "На протяжении всего периода, который мне предстоит здесь работать, буду информировать Администрацию Президента о текущих делах. Конечно, это не только контрольная работа, а и оказание содействия в решении тех задач, которые будут способствовать развитию области", - сказал он.-0-